DISCOLAZIO, REGIMENTI: «GRAZIE A CARDINALE REINA PER ATTENZIONE A POLITICHE DIRITTO ALLO STUDIO E INCLUSIONE»

«La visita del Cardinale Vicario di Roma Baldassarre Reina alla sede di DiSCoLazio, in occasione dell’inaugurazione della Biblioteca dell’Inclusività intitolata alla memoria della studentessa Luciana Pennarossa, segnala la grande attenzione verso le politiche di inclusione e sostegno al diritto allo studio portate avanti da Regione Lazio e da DiSCoLazio. Le parole di incoraggiamento e di vicinanza rappresentano uno stimolo a fare sempre meglio e a lavorare a politiche inclusive per costruire una società più forte, più equa e più ricca, a partire dalla scuola e dall’università». Così Luisa Regimenti, assessore all’Università della Regione Lazio.

«Con il Presidente di DiSCoLazio Simone Foglio, che ringrazio per l’iniziativa, continueremo a lavorare per potenziare gli strumenti di diritto allo studio in particolare per chi ha più bisogno, a partire dai ragazzi e dalle ragazze con disabilità, e la necessità di trasformare gli studentati in luoghi di socialità e inclusione dove, accanto allo studio, si coltivano i valori positivi per creare una società più equa e coesa», conclude l’assessore Regimenti.