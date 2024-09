Disco Lazio, Regimenti: “Auguri di buon lavoro al neo Commissario Simone Foglio

«Desidero rivolgere al neo Commissario straordinario di DiSCo Lazio, Simone Foglio, gli auguri di buon lavoro per l’incarico alla guida dell’Ente regionale. All’uscente, Giorgio Ciardi, il ringraziamento per l’impegno profuso. Con i nuovi vertici continueremo a lavorare con ancora maggiore determinazione per ampliare il diritto allo studio e per rafforzare il sistema universitario regionale, temi che saranno sempre di più al centro dell’impegno della Giunta Rocca».Lo ha dichiarato all’assessore all’Università della Regione Lazio, Luisa Regimenti.

