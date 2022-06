Discarica Le Lame, l’intera coalizione a sostegno di Marzi replica ai Medici per l’Ambiente

“È incredibile che i medici dell’ambiente (diventati nel frattempo candidati della Lista Ottaviani) che ovviamente dopo la scandalosa vicenda delle centraline non a norma dovrebbero quantomeno tacere sulle questioni relative all’inquinamento di Frosinone, abbiano ancora il coraggio di parlare.

Ci aspettavamo le scuse, dopo che l’avvocato Marzi ha prodotto gli atti del ricorso della sua amministrazione sul sito di via le Lame.

Invece, consapevoli di dieci anni di totale immobilismo, ora i candidati della lista Ottaviani cercano di gettare fumo negli occhi ai cittadini: ma le persone ricordano bene gli scandali, ultimo dei quali le centraline non a norma e sapranno giudicare con il voto la prossima settimana.

Su queste centraline l’ultima vicenda singolare è quella del 28 e 29 dicembre 2021. Il 28 dicembre entrano al protocollo del Comune due atti consecutivi, il primo è la richiesta dell’associazione medici per l’ambiente di nuove centraline; il secondo è, strano a dirsi, l’offerta della società Evlogica srls di vendita delle centraline. La determina del Comune di ordinativo delle centraline è del 29 dicembre, con tempi singolarmente brevissimi. Non riuscendosi a comprendere come le due istanze possano essere state ritenute idonee e corrette in meno di 24 ore. Strano!

Inoltre bisogna sottolineare che la società Evlogica srls, che ha venduto al Comune le apparecchiature (secondo l’Arpa non a norma) non ha nel suo oggetto sociale l’attività di vendita di apparecchiature.

Le centraline si chiamano Ancler. Per completezza si riferisce che la Ancler srl, società che nell’oggetto sociale ha la produzione di apparecchiature per il monitoraggio dell’inquinamento,ha nella sua compagine sociale due persone che si chiamano Martino e Petricca.

Sulla vicenda è stata depositata lo scorso 4 maggio una interrogazione a risposta scritta a cui non è stata ancora data risposta”.

Così in una nota tutte le liste della coalizione a sostegno del candidato sindaco, Domenico Marzi.

