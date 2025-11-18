Discarica di via Le Lame, Anselmo Pizzutelli attacca: “Serve coinvolgere tutto il Consiglio. Ottimismo eccessivo, messa in sicurezza non è bonifica”

FROSINONE – Tornano ad accendersi i riflettori sulla discarica di via Le Lame, tema che da anni rappresenta una delle questioni ambientali più complesse del capoluogo. A intervenire è Anselmo Pizzutelli, presidente della Commissione Ambiente del Comune di Frosinone, che critica apertamente il mancato coinvolgimento dei membri della Commissione nella recente visita del sindaco Riccardo Mastrangeli al sito.

Secondo Pizzutelli, “almeno per una questione di garbo istituzionale” il primo cittadino avrebbe dovuto invitare la Commissione a prendere parte al sopralluogo. «Ho letto e ascoltato dichiarazioni troppo ottimistiche – osserva –. Tutti ci auguriamo un esito positivo di questa vicenda, ma su un tema così delicato la presenza di tutti sarebbe stata necessaria, soprattutto considerando che si parla spesso di superiore interesse della città e di coinvolgimento dell’intero Consiglio Comunale».

La ricostruzione della Commissione e i nodi da sciogliere

Pizzutelli ricorda come la Commissione Ambiente abbia ricostruito l’intera storia amministrativa della discarica, esaminando ogni atto e procedimento. «Il sottoscritto può anche risultare antipatico, ma il metodo istituzionale esige che su temi come questo ci si muova insieme», sottolinea.

Un punto cruciale riguarda i finanziamenti annunciati: la Regione Lazio ha stanziato 10,8 milioni di euro per gli interventi. Restano però da chiarire eventuali quote a carico del Comune capoluogo. «Bisognerà capire quale sarà il ruolo del Comune – avverte –. Se dovesse farsi carico del 60% delle spese sarebbe un problema da affrontare subito». Pizzutelli ricorda che già a settembre, durante una riunione della Commissione, aveva chiesto se fosse stata prevista l’ipotesi di accantonare somme per far fronte a un simile scenario.

“Parlare di bonifica è prematuro: si inizi dalla messa in sicurezza”

Altro elemento su cui il presidente della Commissione richiama alla prudenza è la narrazione degli interventi previsti. «I lavori di caratterizzazione sono fondamentali, ma parlare di bonifica mi sembra francamente eccessivo. Mi accontenterei della messa in sicurezza definitiva, per chiudere una volta per tutte un’emergenza che dura da anni».

Il riferimento è ai circa 600 mila metri cubi di rifiuti presenti nell’area, un quantitativo imponente che richiederà risorse, pianificazione e un coordinamento istituzionale serrato.

L’affondo del PD: “Mai un vero coinvolgimento del Consiglio”

Sulla vicenda interviene anche il consigliere comunale del Partito Democratico Angelo Pizzutelli, che conferma l’assenza di un metodo condiviso. «Purtroppo non cambia nulla – afferma –. Su temi di questa importanza, e la discarica di via Le Lame è certamente tra questi, non c’è mai stato un reale coinvolgimento dell’intero Consiglio Comunale».

Il consigliere ricorda come più volte il PD abbia lanciato segnali per avviare un confronto aperto e costruttivo, «nel rispetto dei ruoli ma senza pregiudiziali». Una disponibilità, secondo Pizzutelli, mai raccolta dalla maggioranza.

Una consiliatura “anomala”

Il consigliere dem definisce l’attuale consiliatura «anomala sotto ogni punto di vista», soprattutto nei rapporti interni e nella gestione dei dossier più sensibili. «L’ambiente interno fa la differenza – osserva –. La verità è che non si è mai vista una reale volontà politica di coinvolgere l’intero Consiglio».