Discarica di Roccasecca – Ferma opposizione del Circolo PD San Giovanni Incarico all’attivazione del Quinto Bacino

Il Circolo del Partito Democratico di San Giovanni Incarico esprime la propria ferma contrarietà all’attivazione del Quinto Bacino della discarica di Roccasecca.

Si tratta di un ampliamento autorizzato dalla Regione Lazio con una superficie complessiva di circa 31.500 metri quadrati e una capacità stimata di oltre 590.000 metri cubi, pari a circa 400.000 tonnellate di rifiuti. Numeri che non trovano alcuna giustificazione e che superano ampiamente il fabbisogno provinciale previsto dal piano regionale, fissato in circa 200.000 tonnellate per il periodo 2021-2025.

Questo intervento significherebbe prolungare la vita di un impianto già saturo e situato in un’area che, in passato, secondo diverse analisi degli organi preposti, ha presentato diverse e numerose criticità ambientali, con relativi superamenti delle soglie di contaminazione nelle acque sotterranee.

Proseguire su questa strada vuol dire aggravare una situazione già delicata, trasformando il nostro comprensorio in un polo di smaltimento di rifiuti che provengono in larga parte da fuori provincia.

A tutto ciò si aggiunge un problema più ampio: la totale assenza di una pianificazione provinciale condivisa sull’individuazione di un nuovo sito per la gestione del fabbisogno residuo di rifiuti.

Senza una strategia complessiva, la Provincia di Frosinone decide di sacrificare ancora una volta le stesse aree e le stesse comunità.

La gestione dei rifiuti non può più gravare su un solo territorio, come avviene ormai da più di venti anni. È tempo di una responsabilità collettiva e di scelte pianificate, trasparenti e giuste che tutelino tutti i cittadini di questa Provincia.

Il Partito Democratico di San Giovanni Incarico continuerà a battersi con determinazione per un modello di sviluppo sostenibile, che coniughi tutela ambientale, salute e giustizia territoriale. Il nostro impegno è e sarà sempre dalla parte dei cittadini e del futuro del nostro territorio.

Circolo Partito Democratico San Giovanni Incarico

COMUNICATO STAMPA

