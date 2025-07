DISCARICA DI CERRETO, IL TAR SOSPENDE L’AIA: ACCOLTO IL RICORSO DEL COMUNE DI ROCCASECCA

Il sindaco Sacco soddisfatto: “Lo avevamo detto: in questi anni non abbiamo dormito. Felice per tutta la mia comunità”

Il Tribunale Amministrativo del Lazio, nel ricorso incardinato dal Comune lo scorso anno, ha accolto l’istanza avanzata in data odierna dal Comune di Roccasecca, sulla scorta del verbale di constatazione redatto dopo il sopralluogo sul sito dalla PL e dall’Ufficio tecnico, ed ha sospeso l’AIA, ovvero ogni autorizzazione ancora in possesso dal gestore dell’impianto.

“L’abbiamo detto in questi giorni – ha detto il sindaco di Roccasecca Giuseppe Sacco – in questi anni in cui l’impianto non era in esercizio non abbiamo dormito, ma abbiamo continuato a lottare impendendo ogni ipotesi di riapertura.

E quello di oggi è solo l’ultimo atto di una delle tante iniziative intraprese a tutela del territorio.

Sono felice per tutta la nostra comunità. Noi continuiamo a fare quello che abbiamo sempre fatto in silenzio, con sacrificio, con educazione, nel rispetto delle persone e delle regole, consapevoli che la strada è ancora lunga”.