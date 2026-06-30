Discarica di Cerreto, i sindaci si mobilitano: giovedì 2 luglio vertice a Roccasecca per difendere territorio e cittadini

E’ in programma giovedì 2 luglio, alle ore 10.30, presso la sala consiliare del Comune di Roccasecca, l’incontro tra i sindaci dei comuni ricadenti nel territorio prossimo alla discarica di Cerreto.

A convocare la riunione l’amministrazione comunale di Roccasecca che, in una nota, spiega: “Si tratta di una riunione di coordinamento tra sindaci dei comuni prossimi alla discarica per fare il punto della situazione, partendo dalle azioni già messe in campo, in primis proprio dal Comune di Roccasecca e stabilire insieme la linea di azione sinergica per difendere il territorio e ribadire il no – forte, deciso e convinto – ad ogni ipotesi di riapertura di Cerreto, coinvolgendo eventualmente la Provincia di Frosinone”.

“Vogliamo ribadire non solo che un’eventuale riapertura della discarica sarebbe un problema per tutto il territorio, ma vogliamo anche difendere un risultato che la provincia di Frosinone ha raggiunto: ossia dotarsi di un ciclo virtuoso di lavorazione, riciclo e trasformazione dei rifiuti che non ha bisogno di discariche, come dimostrano anche i risultati del 2025: zero rifiuti avviati in discarica. Questa provincia ha dimostrato di saper fare bene i compiti. Va premiata, non penalizzata per favorire territori che non hanno saputo fare altrettanto”.