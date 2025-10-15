DISCARICA DI CERRETO, DIFFIDA DEL COMUNE DI ROCCASECCA: IN ATTESA DEL GIUDIZIO DI MERITO DEL TAR NESSUN ATTO PUÒ ESSERE ADOTTATO

Lo scorso 11 ottobre il Tar di Latina ha stabilito di non pronunciarsi sulla richiesta di sospensiva delle autorizzazioni per la discarica di Cerreto come richiesto dal Comune di Roccasecca e di fissare l’udienza di merito per il prossimo 17 dicembre.

Nelle motivazioni, il tribunale amministrativo ha evidenziato che la tutela della parte ricorrente, ossia il Comune di Roccasecca, vista la complessità delle questioni giuridiche, è meglio garantita da un giudizio di merito.

Facendo seguito a questa decisione, il Comune di Roccasecca ha inoltrato formale diffida alla Regione Lazio, e per conoscenza al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, circa l’adozione di ulteriori atti che richiamino quelli oggetto del giudizio pendente.

“Potrebbero essere atti illegittimi – spiegano dal Comune – anche fonte di gravi danni in caso di esito positivo per il ricorrente del giudizio. Una possibilità tutt’altro che remota alla luce della decisione del Tar di fissare il giudizio di merito. Per questo abbiamo voluto invitare la Regione Lazio ad attendere l’esito del 17 dicembre”.

“Restiamo fiduciosi – concludono dall’Amministrazione comunale – continuando come sempre a difendere il territorio e la salute dei cittadini”.