Discarica Cerreto, firme contro i rifiuti di Roma

Il sindaco di San Giovanni Incarico, Paolo Fallone, lancia un appello ai Comuni della provincia di Frosinone affinché si uniscano in una mobilitazione istituzionale a difesa del territorio. L’iniziativa punta a raccogliere il più ampio consenso possibile attraverso una petizione che coinvolgerà amministrazioni locali, cittadini e associazioni provinciali.

«Dobbiamo parlare con una sola voce. Solo attraverso un’azione istituzionale condivisa potremo rappresentare con autorevolezza le ragioni del nostro territorio e difendere il diritto delle nostre comunità a vivere in un ambiente sano e a perseguire uno sviluppo realmente sostenibile», ha dichiarato il sindaco Fallone, promotore dell’iniziativa nell’ambito della mobilitazione contro il conferimento dei rifiuti romani nella discarica di Roccasecca.

L’Amministrazione comunale di San Giovanni Incarico auspica la più ampia adesione possibile da parte di tutti i Comuni della provincia, affinché la petizione rappresenti un concreto momento di unità istituzionale e di responsabilità condivisa nell’interesse dell’intero territorio.

La raccolta delle firme sarà aperta anche ai cittadini residenti nella provincia di Frosinone e alle associazioni locali, con l’obiettivo di rafforzare la voce del territorio e sostenere una battaglia che punta alla tutela dell’ambiente, della salute pubblica e a uno sviluppo realmente sostenibile.