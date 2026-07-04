Discarica abusiva a Ferentino: area sequestrata e proprietario denunciato

Prosegue senza sosta l’impegno dei Carabinieri nella tutela dell’ambiente e nel contrasto ai reati legati allo smaltimento illecito dei rifiuti. Nella mattinata del 2 luglio u.s., a Ferentino, i militari della locale Stazione Carabinieri, coadiuvati in fase operativa dal personale specializzato del Nucleo Carabinieri Forestale di Anagni (FR), hanno deferito all’Autorità Giudiziaria un uomo di 65 anni. Il reato contestato è attività di gestione di rifiuti non autorizzata, in violazione dell’Art. 256 del Decreto Legislativo 152/2006 (Testo Unico Ambientale). Il provvedimento è scattato a seguito di un mirato controllo del territorio, durante il quale i militari hanno ispezionato un appezzamento di terreno di circa 600 metri quadrati di proprietà del 65enne, situato in adiacenza alla sua abitazione. All’interno dell’area, i Carabinieri hanno riscontrato la presenza di un ingente quantitativo di materiale illecitamente stoccato, configurando di fatto una vera e propria discarica abusiva a cielo aperto. Tra i materiali rinvenuti e accatastati figuravano, materiale plastico e scarti industriali, rottami ferrosi di varia natura, bancali di legno, calcinacci e materiali derivanti da attività di demolizione edile, resti e parti di autovetture, rifiuti vari indifferenziati. Al fine di interrompere l’attività illecita e preservare lo stato dei luoghi, l’intera area è stata sottoposta a sequestro penale e affidata in giudiziale custodia allo stesso proprietario. L’Autorità Giudiziaria competente è stata prontamente informata dalla Stazione Carabinieri di Ferentino, che procede per gli ulteriori adempimenti di legge e per le indagini del caso, volte anche ad accertare la provenienza esatta dei rifiuti sversati.