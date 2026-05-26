“Disarmare l’IA”: il Papa scuote il mondo tra pace, tecnologia e umanità

Non un rifiuto della tecnologia, ma un richiamo forte a non trasformarla in una nuova religione del potere. È questo il cuore dell’enciclica Magnifica Humanitas, con cui Papa Leone lancia un messaggio destinato a far discutere governi, colossi tecnologici e opinione pubblica mondiale.

L’intelligenza artificiale, spiega il Pontefice, non può mai essere equiparata all’intelligenza umana. Può rappresentare un aiuto prezioso, ma deve essere utilizzata con “un approccio sobrio e vigile”, evitando che il progresso tecnico diventi dominio sull’uomo. Una prudenza che qualcuno potrebbe interpretare come freno allo sviluppo, ma che il Papa definisce invece “cura dell’umanità”.

Il passaggio più forte è l’invito a “disarmare l’intelligenza artificiale”, rompendo l’idea che la superiorità tecnologica autorizzi automaticamente a governare il mondo. Per Leone, la sfida è servirsi della tecnologia senza diventarne schiavi, difendendo libertà, dignità e relazioni umane da ogni forma di mercificazione.

Nell’enciclica non compaiono nomi, ma il riferimento ai grandi protagonisti della Silicon Valley appare evidente. Il Papa prende le distanze da quella cultura tecnocratica che considera il successo economico e l’espansione delle aziende come il principale bene sociale, contrapponendo invece un “orizzonte evangelico” fondato sulla pace, sul dialogo e sulla centralità della persona.

Da qui nasce anche la durissima riflessione sulla guerra. Leone denuncia il cambiamento culturale che, negli ultimi anni, ha reso i conflitti una presenza quasi normale nello scenario internazionale. La guerra, un tempo definita “flagello dell’umanità”, viene oggi trattata come uno strumento ordinario della politica. Il Pontefice punta il dito contro il peso dell’industria bellica, delle reti criminali e dell’applicazione della tecnologia ai conflitti, denunciando il rischio di una “belligeranza permanente”.

“Viviamo in un tempo di notevole cecità spirituale e culturale”, afferma amaramente il Papa, rilanciando le parole di Giorgio La Pira: “Al metodo della guerra bisognerà sostituire il metodo della pace”.

L’enciclica si chiude con un appello a costruire una grande convergenza umana e culturale capace di interpretare il nuovo mondo senza perdere l’anima. Un testo che non parla solo ai credenti, ma a una società intera chiamata a scegliere se il futuro sarà guidato dall’uomo o dalla macchina.