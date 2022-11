Disagio e comportamenti aggressivi e violenti dei bambini e degli adolescenti. Domani il seminario

Ripartono gli incontri di supporto a docenti e genitori sulle tematiche legate all’emergenza educativa organizzati dall’Istituto Comprensivo Plinio il Vecchio con il patrocinio del Comune di Cisterna di Latina.

Domani, martedì 8 novembre, nella Sala Consiliare del palazzo comunale di Cisterna di Latina si terrà l’incontro con Stefano Callippo.

Callipo è Presidente dell’Osservatorio Violenza e Suicidio, Psicoterapeuta, Psicologo Clinico e Giuridico. Opera come psicoterapeuta anche nel settore della prevenzione del rischio suicidiario ed è responsabile del Centro di Psicologia a Roma dove svolge la libera professione e dove ha un Centro di Prevenzione del Rischio Suicidario.

È frequentemente ospite nelle più note trasmissioni televisive della Rai (Uno Mattina, Estate in Diretta e La Vita in Diretta), Mediaset (Mattino 5) e La7, in congressi e convegni molti dei quali da lui ideati e organizzati. Docente a chiamata in diversi istituti di formazione.

Nel seminario di approfondimento organizzato dall’istituto diretto dalla dottoressa Fabiola Pagnanelli verrà trattato il delicato e attualissimo tema “Essere genitori oggi: come affrontare il disagio, i comportamenti aggressivi e violenti dei bambini e degli adolescenti”.

L’incontro avrà inizio alle ore 17 e durerà due ore. Ingresso libero.

