Disagi pendolari, incontro dei consiglieri Savo e Maura con i referenti di Rfi e Trenitalia

I consiglieri regionali di Fratelli d’Italia, Alessia Savo e Daniele Maura, hanno incontrato ieri, insieme all’assessore regionale ai Trasporti, Fabrizio Ghera, i rappresentanti di Rfi e Trenitalia per affrontare la questione dei disagi dei pendolari sulla linea Cassino-Roma e fare il punto sullo stato dell’arte della stazione della Tav in Ciociaria.

Nel corso di una riunione nella sede della Giunta regionale del Lazio, i due consiglieri hanno illustrato le diverse problematiche inerenti la linea ferroviaria nel tratto che attraversa la provincia di Frosinone e chiesto un report degli interventi che rientrano nel piano 2020-2024.

“Come rappresentanti regionali del territorio – dicono Maura e Savo – e investiti direttamente da pendolari, cittadini e residenti delle diverse problematiche legate ai trasporti ferroviari, abbiamo evidenziato la necessità di conoscere, nel dettaglio, il piano degli investimenti e degli interventi di manutenzione sulla tratta Roma-Cassino, chiedendo report mensili sulle azioni effettuate e previste, nella consapevolezza di dover vigilare sui servizi e sulla sicurezza anche al fine di incentivare l’utilizzo del trasporto ferroviario per diminuire quello su gomma. Inoltre abbiamo chiesto di conoscere lo stato dell’arte relativamente alla stazione Tav in provincia di Frosinone, ricevendo garanzie su un prossimo incontro specifico sul tema. La nostra provincia merita di avere trasporti adeguati al flusso di lavoratori e studenti pendolari che quotidianamente viaggiano in treno e che per questo devono poter usufruire di infrastrutture mobili all’avanguardia, servizi sicuri e garantiti nel tempo”.

COMUNICATO STAMPA