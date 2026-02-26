DISABILITÀ, MASELLI: «RITARDI SU BANDI PER NON AUTOSUFFICIENZA SONO DI NATURA TECNICA E NON POLITICA»

L’Assessore regionale: «Nei prossimi giorni la pubblicazione».

«Conosco molto bene, forse anche meglio della consigliera Emanuela Droghei del Partito Democratico, la questione relativa ai bandi per la non autosufficienza. La Consigliera, oltretutto, sa perfettamente il motivo per il quale, fino a oggi, non abbiamo potuto pubblicare gli avvisi per la non autosufficienza e anche quelli sui bonus per i nidi. Credo sia inutile fare queste comunicazioni meramente propagandistiche: le questioni, infatti, sono tecniche e non politiche. In ogni caso nei prossimi giorni verranno pubblicati gli avvisi relativi sia alla non autosufficienza che ai bonus per i nidi».

Lo dichiara Massimiliano Maselli, assessore all’Inclusione sociale e ai Servizi alla Persona della Regione Lazio.