DISABILITA’ E DISTROFIA. Riflessioni sulla tutela e cura – incontro al Cinevillage di Piazza Vittorio

Nuovo appuntamento culturale per la rassegna LA PORTA MAGICA, iniziativa a cura di Esquilino Poesia organizzata bisettimanalmente all’interno dell’arena Cinevillage di Piazza Vittorio. Martedì 5 settembre alle ore 18:30 si terrè un incontro sulla tutela e cura della Disabilità e Distrofia con alcuni esperti del settore, tra cui la dott.ssa Eleonora Torchia (UYLMD e POLICLINICO GEMELLI), la dott.ssa Cristina Sancricca (Direttore Sanitario UILMD Lazio), Liliana Ianulardo (Presidente FSHD) e Fulvia Gravame (Dirigente Nazionale Europa Verde). Allo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’argomento verranno presentati due interessanti libri che contribuiscono alla consapevolezza della condizione psicologica e familiare dei malati di questa rara malattia rare e su quanto sia importante per tutti i malati di malattie degenerative un chiaro orizzonte clinico: Memorie di un distrofico di Angelo De Florio e Storie diverse. La normalità del disagio di autori vari, entrambi editi da Ibuc. De Florio nel suo romanzo/non romanzo sostiene la assistenza personalizzata, propria di una visione molto avanzata ed equilibrata del sistema medico e socioassistenziale, che rimette al centro l’uomo, la persona con le sue particolarità. I due volumi donano speranza ai combattenti e non scusano superficialità e opportunismo alle forze pubbliche e private di contrasto alla disabilità e alla sua emarginazione, dal momento che la civiltà deve mettere in campo e gestire con intelligenza tecnica e affettiva queste forze per una Società matura. L’ingresso all’incontro è libero a tutti.