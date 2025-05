Diritto allo studio e parità scolastica: confronto nazionale alla Camera di Commercio di Roma. Presente anche il Presidente del Consiglio provinciale di Frosinone

Si è svolto oggi a Roma, presso la Sala del Consiglio della Camera di Commercio, il secondo incontro nazionale dedicato al diritto allo studio, con un approfondito dibattito sul rapporto tra scuola pubblica statale e scuola paritaria. L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali, giuristi e operatori del settore scolastico.

Tra i presenti, anche il Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone e dirigente regionale ANCI Lazio, Gianluca Quadrini, che ha portato il saluto del Presidente della Provincia, Luca Di Stefano e del Presidente di ANCI Lazio, Daniele Sinibaldi, sottolineando l’importanza di garantire un’effettiva equità nell’accesso all’istruzione:

“La parità scolastica deve essere un fatto concreto e non solo formale. Serve una visione condivisa tra istituzioni locali e centrali per tutelare il diritto allo studio in tutte le sue forme” – ha dichiarato ringraziando il Prof. Avv. Carlo Rienzi, presidente Codacons e promotore dell’iniziativa, per l’opportunità di confronto e l’impegno profuso nella tutela dei diritti civili in ambito scolastico.

Nel corso della mattinata, moderata dalla giornalista RAI Giulia Bonaudi, sono stati molti gli intervenuti insieme a esperti del mondo giuridico e accademico. Al centro del dibattito, le prospettive di riforma legislativa, le questioni giurisdizionali legate alla parità scolastica, le novità fiscali e il ruolo dei contratti collettivi nazionali.

Quadrini ha posto l’accento sulla collaborazione tra istituzioni e territori per rafforzare il diritto allo studio come valore fondante della democrazia.