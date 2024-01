Diritti, convegno contro aborto a Montecitorio. Battisti (Pd Lazio): “La 194 non si tocca, Meloni prenda distanze”

“La 194 non si tocca. Ci aspettiamo che la presidente Meloni prenda immediatamente le distanze dai contenuti emersi da un convegno, organizzato dalla Lega presso la Camera dei deputati, dove si è definito l’aborto come ‘un diritto non legalmente accettabile e che anche nei casi più gravi, come quelli di stupro, non è mai giusto’. Teorie inaccettabili. Sembra il medioevo, invece è semplicemente la destra al governo che nega l’autodeterminazione delle donne, attacca i diritti acquisiti e sanciti dalla 194 del 1978 e ci ricorda, ogni giorno, quanto sia inadeguata alla guida del nostro Paese”.

Così in una nota Sara Battisti, consigliera regionale del Partito democratico del Lazio.

COMUNICATO STAMPA