Direzione Arpino, Gianluca Quadrini scende in campo per ridare vita alla sua città

Sono state da poco presentate le liste e Gianluca Quadrini, già consigliere al comune di Arpino e Presidente del Consiglio Provinciale di Frosinone, ha ufficializzato la sua candidatura a sindaco. “ un atto dovuto all’intera cittadinanza che ha dovuto in tutti questi anni assistere al lassismo dell’amministrazione attualmente in carica” – il primo commento a caldo del candidato sindaco Quadrini dopo aver presentato la sua lista, Direzione Arpino. “Più volte ho sollevato e portato all’attenzione le problematiche che girano intorno alla città otre che le criticità che continuamente i cittadini segnalano. Ora è il momento di dire basta alla chiacchiere e di ridare luce ad Arpino. La

nostra sarà una compagine amministrativa seria e propositiva che lavorerà per obiettivi, attenta a tutti i quartieri e le frazioni della città. Apriremo le porte ai cittadini per dialogare e confrontarci con loro.

Da tempo stiamo lavorando ad un progetto che potesse essere interprete del desiderio di cambiamento. La nostra, infatti, è una lista che riunisce persone di diverse esperienze, professionalità e sensibilità. Sarà una lista per il territorio perché insieme condivideremo la stessa determinazione di dare alla nostra città il tanto atteso cambiamento. Sopratutto siamo e saremo un lista formata da persone coerenti che nulla hanno a che vedere con la vecchia amministrazione, che ad oggi risulta spaccata visto che nelle altre due liste che si sono formate ci sono pezzi della stessa maggioranza. Noi siamo la proposta diversa a ciò che è stato fino ad ora, andremo nella nostra direzione, unica per Aprino, senza scendere ad alcun tipo di accordi.

Ringrazio tutti i miei candidati, che insieme a me, hanno deciso di scendere in campo, condividendo questo progetto e mettendoci la faccia. Ringrazio tutti i miei sostenitori, gli amici perché sono la mia forza per affrontare le sfide che vedranno Arpino protagonista.”

COMUNICATO STAMPA