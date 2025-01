Direttori generali Asl, la Commissione Sanità del Lazio ratifica i decreti di nomina. Savo: scelta di grande equilibrio

“Con la seduta di ieri della Commissione regionale Sanità e Politiche sociali che mi onoro di presiedere, sono stati ratificati i decreti di nomina dei direttori generali delle Asl Roma 1, Roma 2, Roma 5, Latina e dell’Azienda ospedaliera San Giovanni Addolorata, rispettivamente nelle persone dei dottori Giuseppe Quintavalle, Francesco Amato, Silvia Cavalli, Sabrina Cenciarelli e Maria Paola Corradi, ai quali rivolgo le mie personali congratulazioni e gli auguri di buon lavoro.

Le scelte operate dal presidente Rocca, in qualità di assessore alla Sanità, sui manager che guideranno le Asl della Regione Lazio nei prossimi anni, sono state improntate a un grande equilibrio nella nomina di figure che, nel periodo di commissariamento, hanno dimostrato di avere competenze e caratteristiche perfettamente corrispondenti all’incarico loro affidato, conseguendo gli obiettivi posti dall’amministrazione Rocca di cui gli stessi manager si sono resi interpreti, anche in ruoli ricoperti precedentemente in altre Asl. Importante, poi, il cambio di passo nella Asl Roma 2, la più grande d’Europa, che vede alla guida il dottor Francesco Amato, figura di indiscusse capacità professionali.

Ringrazio il presidente Rocca che, nel quadro di un lavoro complesso di riordino della sanità laziale con un preciso indirizzo politico e con una gestione e una programmazione che da mesi ha già dato importantissimi frutti, ha puntato su guide strategiche, mirate alla crescita e al miglioramento dei servizi e dell’offerta sanitari.

Ringrazio il direttore della Direzione Salute Andrea Urbani, che oggi ha preso parte alla seduta di Commissione, per aver motivato con puntualità le nomine nell’esclusivo interesse delle Aziende ospedaliere laziali e della loro efficienza in termini di risposte e servizi all’utenza”.

Così la presidente della Commissione Sanità e Politiche Sociali, Alessia Savo, al termine della seduta che ha approvato i decreti di nomina dei direttori generali delle Asl Roma 1, Roma 2, Roma 5, Latina e dell’Azienda ospedaliera San Giovanni Addolorata.