Dino Iannarilli commissario Lega, a Frosinone “Bortone parla titolo (molto) personale”

“Il coordinatore provinciale, l’Onorevole Nicola Ottaviani, ha proceduto ad indicarmi quale commissario della Lega per la città di Frosinone. In questa mia funzione e qualifica mi preme sottolineare che il consigliere comunale Bortone non risulta tra gli iscritti in regola con il tesseramento del partito e, quando esterna, rappresenta, anche con una evidente approssimazione, opinioni del tutto personali. Come possa politicamente fregiarsi ancora della qualifica di capogruppo della Lega, dopo essere confluito in un altro gruppo al Comune, rimane un mistero dello sdoppiamento della personalità politica che, lungi dall’imbarazzare il diretto interessato, costituisce una valida alternativa per il Teatro tra le Porte, quando alla commedia cede il passo la rappresentazione drammatica.

Sul Brt, sulla piazza pedonalizzata allo Scalo, sulle isole pedonali, sul biodigestore, e su tutte le altre politiche ambientali, la Lega continua ad essere in totale sintonia con il sindaco Riccardo Mastrangeli, sulla scorta del programma, lealmente, sottoscritto prima delle elezioni, peraltro in continuità con la programmazione della precedente amministrazione Ottaviani. Chi concepisce le liste ed i partiti come autobus (non elettrici) su cui scendere e salire, come i portoghesi, senza pagare il biglietto, sottraendo il posto a quelli che lealmente hanno concorso, è libero di farlo, interpretando con soddisfazione il ruolo della meteora, per sottolineare la fugacità di un passaggio silente nei corridoi di Palazzo Munari. La Lega, grazie al Cielo, è un’altra cosa”.

COMUNICATO STAMPA