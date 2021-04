Dimissioni Buschini, Pompeo: “Il rispetto delle persone prima di tutto”

In merito alle dimissioni di Mauro Buschini da presidente del Consiglio regionale, così dichiara il presidente della Provincia di Frosinone e leader di Base riformista Antonio Pompeo: “Pur da posizioni spesso differenti all’interno del nostro partito, a volte opposte, che rappresentano comunque l’essenza stessa del confronto democratico, sono fermamente convinto che il rispetto delle persone viene prima di tutto e che sono altri gli ambiti nei quali portare la discussione. Il mio augurio che Mauro possa chiarire la vicenda nella certezza che non farà comunque mancare il suo impegno da consigliere regionale per la provincia di Frosinone”.

