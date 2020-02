“Difenditi dalle truffe” la campagna del Comando provinciale dei Carabinieri, fa tappa a Colle San Magno

Approda anche a Colle San Magno l’iniziativa del Comando provinciale dei Carabinieri, “Difenditi dalle truffe”. Appuntamento venerdì 28 febbraio, alle ore 16,30, presso la sala consiliare.L’’incontro prevede una spiegazione da parte dei militari dell’Arma per aiutare i più deboli a conoscere meglio i propri diritti ed a prevenire situazioni di pericolo.“Voglio ringraziare i Carabinieri per questa iniziativa – ha dichiarato il sindaco Antonio Di Adamo – è un momento di informazione utilissimo per i cittadini, a dimostrazione della vicinanza dell’Arma al territorio. Invito alla partecipazione e a richiedere tutte le spiegazioni del caso rispetto a possibili situazioni di pericolo”.

COMUNICATO STAMPA

