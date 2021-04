Dieta, sport e sonno contro le patologie neurologiche: è l’approccio HEPAS

Una dieta sana, una attività fisica regolare e moderata e un sonno di buona qualità e sufficiente quantità per prevenire le patologie neurologiche ed aiutare chi già ne soffre. Su questi tre cardini si basa l’approccio HEPAS (acronimo di Healthy Eating, Physical Activity and Sleep Hygiene) messo a punto per aiutare i pazienti neuropsichiatrici e ortopedici da un gruppo di medici e ricercatori dell’IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi in collaborazione con la Stanford University (USA). E in un periodo in cui i disturbi psichiatrici e neurologici, dalla depressione all’ansia, dai disturbi dell’umore alla più comune insonnia, sono sempre più diffusi anche a causa del lockdown da pandemia, questi consigli possono essere utili per tutti.

APPROCCIO HEPAS: DIETA, SPORT E SONNO CONTRO LE PATOLOGIE NEUROLOGICHE

L’approccio HEPAS si potrebbe sintetizzare in uno stile di vita sano. Ma la novità è un’altra: “Sicuramente ciascuno di questi tre aspetti preso singolarmente e ha effetti benefici. Noi li abbiamo uniti in un approccio completo che permette di ridurre il rischio di sviluppare disturbi neuropsichiatrici. Un approccio messo a punto nel 2020 da neuroscienzieati ma poi traslato e applicato anche in ambito ortopedico”, spiega a Gazzetta Active il dottor Matteo Briguglio, ricercatore nutrizionista all’IRCCS Galeazzi e uno dei co-autori dello studio. “Ricordiamo infatti che questo approccio è utile anche per i pazienti, sportivi e non, che si devono sottoporre ad un intervento di chirurgia protesica, ad esempio all’anca o al ginocchio. In questi casi, infatti, è utile in termini di preparazione all’operazione stessa”, sottolinea Briguglio.

L’IMPORTANZA DELLA DIETA PER LE PATOLOGIE NEUROLOGICHE

Venendo al primo punto cardine di questo approccio, l’alimentazione suggerita è simile alla vera dieta mediterranea, quella originaria, senza un eccesso di zuccheri semplici come pasta o pane bianco: “La sana alimentazione suggerita dall’approccio HEPAS prevede di privilegiare i carboidrati complessi, di consumare quotidianamente frutta e verdura di stagione, di evitare le bevande zuccherate, di variare le fonti proteiche, di preferire gli oli vegetali e di evitare il fast food e i supplementi dietetici”, spiega il dottor Briguglio.

LO SPORT MIGLIORE? COSTANTE E STRUTTURATO

Per quanto riguarda l’attività fisica, il dottor Briguglio fa un distinguo importante: “Poca attività fisica ben strutturata è meglio di molta attività fisica mal strutturata”. E quella suggerita prevede “uno stile di vita attivo, a cui si aggiungono almeno 150 minuti di attività aerobica a settimana, come la camminata veloce, ma aumentando contemporaneamente l’attività fisica nella quotidianità, per esempio parcheggiando l’auto lontana per camminare un po’ o facendo le scale anziché prendere l’ascensore. Muoversi aumenta la capacità cardiopolmonare, rafforza il sistema muscolo-scheletrico, stimola la formazione di nuovi capillari sanguigni e l’attività cerebrale. Mai, però, fare attività fisica vicino al momento del sonno o dopo i pasti”, avverte Briguglio.

IL SONNO: DI QUALITÀ E QUANTITÀ

Fondamentale è proprio una corretta igiene del sonno: “E’ bene dormire almeno 6-7 ore per notte, evitando di fare sonnellini durante il giorno; cercare di coricarsi e alzarsi sempre alla stessa ora; limitare l’uso di schermi prima di coricarsi, dal momento che la luce blu stimola l’attività cerebrale. E’ importante anche avere un ambiente confortevole, con un letto comodo e nessuna luce o rumore. E poi bisogna ricordarsi di evitare l’attività fisica prima di andare a letto, così come le metilxantine, quelle molecole che attivano il sistema nervoso, presenti ad esempio in tè o caffè, ma anche fumo o alcol, prima di dormire”, conclude il dottor Briguglio.

foto e fonte gazzetta.it