Dieta Plank, la dietista: “Iperproteica e fortemente squilibrata. Può anche essere pericolosa”

C’è una dieta che gira per il web già da un po’ di tempo e promette di far perdere diversi chili (anche nove) in due sole settimane: parliamo della dieta Plank. Ma può davvero essere una opzione per chi vuole perdere peso? “E’ una dieta iperproteica e fortemente squilibrata”, sottolinea a Gazzetta Active la dottoressa Emanuela Russo, dietista INCO (Istituto Nazionale per la Cura dell’Obesità) dell’IRCCS Policlinico San Donato di Milano. “Certamente tagliando i carboidrati e le calorie perdi peso. Ma allora è meglio una dieta chetogenica. Anche perché la dieta Plank non prevede un periodo di mantenimento: si basa su due settimane di restrizione e poi basta”.

In che cosa consiste la dieta Plank?

“La promessa è di far perdere addirittura nove chili in due settimane mangiando prevalentemente proteine animali. Inoltre il peso, sostengono i suoi ideatori, dovrebbe rimanere poi costante per tre anni. E’ ovvio che è estremamente difficile che tu possa mantenere il peso reintegrando tutti gli altri alimenti e soprattutto con un apporto calorico normale e non così restrittivo. La dieta chetogenica, per esempio, che pure prevede una drastica riduzione nell’assunzione di carboidrati, nel lungo termine funziona perché ha una fase di mantenimento e, soprattutto, è calibrata sul soggetto che la fa”.

Quali sono gli alimenti concessi nella dieta Plank?

“La dieta Plank prevede caffè senza zucchero, carne, prosciutto cotto, uova, un po’ di verdura e frutta (ma poca). Quindi perdi acqua, vai in ipoglicemia e in chetosi. E questo con i rischi che ne conseguono, soprattutto se si tratta di una persona che ha qualche patologia o anche semplicemente una persona che fa sport, soprattutto attività fisica intensa. Può anche essere pericolosa”.

Ma il calo di peso c’è davvero?

“Come tutte le diete iperproteiche e ipocaloriche sicuramente si ha un calo ponderale, ma non certo di nove chili e comunque non essendoci il mantenimento i chili persi si riprendono”.

In linea di massima a persone sane e sportive può essere utile una dieta più focalizzata sulle proteine?

“Sicuramente sì. Ma i carboidrati (e con il termine carboidrati intendo anche quelli della frutta) non vanno eliminati. Tendenzialmente in Italia abbiano una alimentazione ipoproteica, e implementare la quota proteica può essere un bene. Ma non deve diventare una estremizzazione, anche perché troppe proteine ad un certo punto non vengono più assimilate. Sicuramente, comunque, si può lavorare sul discorso di bilanciamento e prevedere proteine non solo ad un pasto, ma a tutti i pasti o magari negli snack, anche semplicemente con della frutta secca, del parmigiano, uno skyr”.

foto e fonte gazzetta.it