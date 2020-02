Dieta mediterranea: fa bene o no?

La dieta dei nostri antenati si basava su cereali integrali, frutta, legumi, verdura e pochi grassi. Oggi la dieta mediterranea si trasforma in un concentrato di farine bianche, grassi e zuccheri aggiunti producendo obesità anche tra i più piccoli.

Anni 2000 prime critiche scientifiche alla dieta mediterranea

La piramide degli alimenti nel 2000 viene per la prima volta modificata con la squalifica di grassi e zuccheri come la pasta e il pane e la promozione di frutta e verdure. Dean Ornish, del quale molti libri sono tradotti in italiano, parla di “dieta buona ma non ottimale”, basandosi sullo studio di massa PREDIMED. Esclude i benefici della dieta sul cuore mantenendo solo quelli sugli arresti cardiaci, in quanto nei tempi recenti, la combinazione di grassi anche se di buona qualità con troppi zuccheri come quelli della pasta o del pane bianco, ha creato un rischio maggiore di obesità.

Dalle piramide alimentare al piatto di Michele Obama

Un semplice grafico dei consumi alimentari italiani fa vedere che dal dopo guerra gli italiani non seguono più la dieta “mediterranea”. La parte di grassi non sani, zuccheri rapidi, caffè, latticini, carne processate in passato era molto minore. Seguendo le indicazioni istituzionali, molti hanno reagito tornando a prodotti integrali con prevalenza di frutta e verdure, senza eccessi di grassi ed eliminando grassi animali ed ottenuti da idrogenizzazione. Il piatto con 50% di frutta e verdura, 25% di proteine meglio se vegetali, e 25% di carboidrati suggerito dall’amministrazione Obama ha spazzato via la vecchia piramide alimentare e messo tutti d’accordo.