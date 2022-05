Dieta, l’idrologo: «L’acqua fa dimagrire. Ecco quando va bevuta per accelerare il metabolismo»

Quanto e quando bere se si è a dieta? «L’acqua fa dimagrire non solo perchè riempie la pancia ma perchè innesca dei processi metabolici. Se beviamo due bicchieri di acqua prima di colazione, pranzo e cena possiamo aumentare il tasso metabolico del 30%». Ad affermarlo è il professore Nicola Sorrentino, specialista in Scienza dell’Alimentazione e Dietetica, idrologo e direttore di IULM Food Academy. «Le linee guida della corretta alimentazione – aggiunge Sorrentino – dicono che dobbiamo introdurre 1 ml di acqua per ogni caloria consumata. “Acqua” poi non significa solo quella che introduciamo con le bevande ma anche quella contenuta negli alimenti».

fonte Il Me