Dieta dopo le feste per ritrovare subito la forma

Vi sentite gonfie, il colorito della vostra pelle è spento e fate fatica a fare anche le cose più semplici? È normale dopo i bagordi delle feste natalizie non sentirsi al top della forma: il fegato è stato messo a dura prova, le tossine nel vostro corpo si sono accumulate e ora bisogna espellerle il più velocemente possibile per ritrovare il sorriso e la giusta forma fisica. Esiste una dieta da attuare dopo le feste che consiste nel prediligere alcuni alimenti in grado di disintossicare l’organismo eliminando le scorie che causa infiammazioni interni, gonfiore e spossatezza. Qui i cibi detox consigliati per sgonfiarsi e depurarsi, ma non dimenticate di idratarvi e aggiungete alla dieta sempre 8 bicchieri di acqua al giorno.

