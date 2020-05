Dieta del dottore di ‘vite al limite’ con «6 pasti al giorno» per chi è ingrassato in quarantena

Se durante questa quarantena avete preso un po’ di chili di troppo, non disperate. Con la dieta del Dr. Nowzaradan, il celebre dottore di ‘Vite al limite‘, potrete tornare in forma! Si tratta di una dieta ipocalorica e a basso contenuto di carboidrati, indicata solitamente per le persone obese ( con più di 20 chili di sovrappeso), e che è in grado di far perdere fino a 12 chili in 4 settimane. Dato il regime alimentare restrittivo previsto dalla dieta, è bene non farla per più di 1-2 mesi. La dieta si basa come dicevamo su un regime calorico di massimo 1200 kcal al giorno, un basso apporto di carboidrati, l’assunzione di 6 pasti al giorno, bere almeno 2 litri di acqua al dì e fare 45 minuti di attività fisica tutti i giorni.

foto e fonte ilmessaggero.it