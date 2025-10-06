Diego Bianchi mercoledì al Conservatorio di Frosinone

Appuntamento d’eccezione, mercoledì 8 ottobre, presso l’Auditorium del Conservatorio di Frosinone, con Diego Bianchi.

Il noto conduttore televisivo sarà nel capoluogo ciociaro nell’ambito del progetto ProBen (a favore del benessere degli studenti). Un progetto articolato tra seminari e laboratori organizzati per aiutare i ragazzi sia sotto l’aspetto emotivo che posturale.

Ebbene, Diego Bianchi non solo è un ottimo giornalista, ma anche un cultore della musica. Passione che ha coltivato prima con il violino, poi approdando alle percussioni. Il suo successo è esploso prima su Rai 3 (“Parla con me” , “Gazebo”) e, dal 2017, con “Propaganda Live” su La7.

Lo stile ironico e diretto di Diego Bianchi si distingue per l’attenzione ai temi sociali e politici. Affronta temi come le disuguaglianze, ma anche come la libertà di espressione.

Con la sua voce, unica nel panorama televisivo, Bianchi continua a proporre una narrazione originale della realtà italiana, capace di coniugare impegno e leggerezza satirica.

All’interno del complesso rapporto tra informazione, intrattenimento satira e musica ha introdotto una componente diventata ormai imprescindibile: la Propaganda Orchestra, un ensemble di musicisti che affianca nella conduzione del programma. Saranno presenti, mercoledì a Frosinone, anche Kyung-Mi Lee (violoncello), Fabio Rondanini (batteria) e Gabriele Lazzarotti (basso elettrico).

Diego Bianchi ricorderà la violinista Valentina Del Re, una delle coprotagoniste del programma Propaganda Live, morta ad aprile 2025 all’età di 44 anni dopo una lunga malattia. Valentina Del Re era molto legata al Conservatorio di Frosinone avendo studiato ed essendosi perfezionata proprio nel prestigioso Istituto musicale frusinate.

Gli appuntamenti con ProBen proseguono giovedì 9 ottobre (mental coaching con il prof. Giuseppe Gentile) e venerdì 10 ottobre ( “Handpan” con il professor Federico Capodiferro).

Correlati