Didattica a distanza al Liceo di Ceccano, prima giornata oltre 90 lezioni on line

Sono state oltre 90 le lezioni on line al Liceo di Ceccano nella mattinata di venerdì 6 marzo, prima giornata della didattica a distanza per tutto il Liceo. Un grande risultato che premia l’organizzazione e la lungimiranza della scuola e testimonia della serietà dell’istituzione scolastica che non è in vacanza ma è al lavoro in un’altra maniera. Le lezioni on line sono registrate tutte sul registro di classe a disposizione dei genitori.

COMUNICATO STAMPA

