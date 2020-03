Didattica a distanza al Liceo di Ceccano, in questa settimana, tutti gli alunni coinvolti, 635 lezioni

Sono state 635 le lezioni a distanza di questa prima settimana, cui vanno aggiunte le oltre 200 dei primi due giorni di sospensione delle attività didattiche. Sono stati coinvolti tutti gli alunni, con una media di 17,5 lezioni per classe. In una comunicazione la preside Senese scrive: Il lavoro continuo di formazione fatto in questi anni e l’infrastruttura tecnologica di supporto di cui abbiamo dotato la scuola hanno permesso a tutti voi di attuare da tempo una didattica ”aumentata dalla tecnologia”, per cui non siamo stati colti impreparati di fronte a questa emergenza nazionale.

Numerosi i docenti che hanno attuato questa modalita’ di fare lezione che ha permesso alla scuola di andare avanti e di continuare a fornire agli studenti il servizio di istruzione, dando prova di una lodevole etica professionale.

Forza ragazzi, la scuola c’è!

COMUNICATO STAMPA