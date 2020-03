Didattica a distanza 180 ore di formazione dal Liceo di Ceccano in aiuto degli insegnanti. La scuola c’è

Sei corsi per sostenere la didattica a distanza, 180 ore di formazione gratuita per tutti gli insegnanti che lo vorranno. Il Liceo di Ceccano ha riconvertito tutte le opportunità di formazione nel sostegno ai colleghi, che abbiano volontà di approfondire le tematiche e le modalità concrete, per gestire al meglio questa fase completamente nuova della vita della scuola italiana. I sei corsi, divisi in 4 di primo livello e 2 di secondo livello più avanzato, si svolgeranno con 18 ore di formazione in videolezione, tramite la piattaforma meet di G Suite, mentre 12 ore saranno dedicate dagli insegnanti nello sperimentare quanto appreso con le proprie classi. Tutti i corsi sono a carattere intensivo: si svolgono cioè su 5 giorni consecutivi, in maniera da poter attuare subito in classe quanto appreso. Le domande per la partecipazione possono essere presentate da oggi 31 marzo fino al 9 aprile. I primi due corsi partiranno il 14 aprile. Tutta l’esperienza formativa si concluderà a metà di maggio. I corsi si svolgono nell’ambito dell’azione 25 del Piano Nazionale Scuola Digitale

Ci si può iscrivere sulla piattaforma Sofia, cod. 43058 e 43065, oppure con una mail a segreteria@liceoceccano.com

E’ necessario anche compilare il modulo a questo link

Ogni corso prevede un massimo di 30 insegnanti

Per informazioni ci si può rivolgere al prof. Pietro Alviti, alla mail pietro.alviti@liceoceccano.com o al n. 3358372762

COMUNICATO STAMPA