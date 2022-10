Diciannovenne neo patentato a fari spenti e senza un pneumatico in autostrada e in stato di ebbrezza: bloccato dalla Polizia Stradale

Un 19enne di Avezzano, questa mattina procedeva in direzione Roma sulla A24 alla guida di una utilitaria a fari spenti e privo di un pneumatico. Alcuni automobilisti di passaggio segnalavano al Centro Operativo Autostradale questa auto,che dalle ruote del mezzo a contatto con l’asfalto provocavano scintille. Gli agenti della Polizia Stradale lo hanno fermato presso lo svincolo di Carsoli e constatavano, che il giovane alla guida era un neo patentato e guidava in stato di ebbrezza. Il codice della strada in questo caso prevede il ritiro della patente, che e’ stata ritirata, ed una multa fino a 9000 euro.

redazione – foto archivio