Dichiarazione della presidente Savo sui fatti di cronaca all’ospedale ‘Fabrizio Spaziani’ di Frosinone

“Un episodio che ha sollevato grande inquietudine e preoccupazione quello riportato in queste ore dalla stampa e per la cui positiva conclusione va il mio profondo ringraziamento agli agenti di polizia della Questura di Frosinone e al personale sanitario dell’ospedale del capoluogo.Su quanto verificatosi nel reparto di Neonatologia dell’ospedale ‘Fabrizio Spaziani’ di Frosinone ho chiesto una dettagliata relazione alla Direzione Strategica della Asl e già sentito sia il commissario straordinario Pulvirenti che il direttore sanitario Casertano, per avere un quadro chiaro ed esaustivo che consenta di far piena luce sull’accadimento. Una storia che lascia tutti turbati per gli esiti ben peggiori che avrebbe potuto avere e che vanno a sommarsi a una situazione già difficile per il piccolo che ora è in una struttura protetta. È a lui che vanno il mio pensiero e il mio abbraccio di mamma”.Così la presidente della VII Commissione Sanità e Politiche sociali della Regione Lazio, Alessia Savo, in merito al recente episodio di cronaca che si è verificato all’ospedale ‘Fabrizio Spaziani’ di Frosinone.

