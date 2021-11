Dicembre 2021: I CONCERTI AL MUSEO DEL SAXOFONO

Un mese, quello di dicembre, ricco di spunti musicali per far vivere, anche ai meno avvezzi alla musica, un’esperienza immersiva nel museo che ospita la più grande collezione di saxofoni al mondo. Nato dall’amore, esperienza e meticolosa ricerca compiuta in oltre 30 anni di attività di ricerca dal musicista e collezionista Attilio Berni, il Museo del Saxofono ospita, infatti, centinaia di preziosi esemplari per dar forma alla storia, ai sogni ed alle passioni da sempre “soffiate” nel più affascinante degli strumenti musicali. Una cornice unica a Maccarese , nel comune di Fiumicino (RM), che accompagnerà prima di Natale, sei imperdibili concerti musicali, tra jazz, classica, swing, smooth jazz e dixieland, con eclettiche formazioni che spaziano dal trio a vere e proprie big band. Si comincia il 4 dicembre con il crooner Greg, che insieme al trombonista Max Pirone, presenterà dal vivo in quartetto il progetto “A Swinging Affaire” per continuare, sempre a ritmo sostenuto, l’11 dicembre con il settetto della Big Night Dance e il 18 dicembre con la Big City Block guidata dal plurisaxofonista Angelo Trane. Nel programma si inseriscono i concerti organizzati in collaborazione e con il sostegno del Comune di Fiumicino in programma l’8 dicembre con il Lux Brass Quintet, il 12 dicembre con un progetto “a prove aperte” della Continental Dixie Band e il 19 dicembre con la Original Saxie Band, concerto che avrà eccezionalmente luogo alla Casa della Partecipazione di Maccarese e che gode del patrocinio della Pro Loco di Fregene-Maccarese.

Per accedere al museo e ai concerti è richiesto il Greenpass. I biglietti dei concerti a pagamento sono acquistabili in prevendita sul sito Liveticket.it o direttamente al Museo, per gli eventi gratuiti si consiglia la prenotazione anticipata. Prima dei concerti serali è prevista, per chi lo desiderasse, un’apericena a pagamento al costo di Euro 15,00.

Info su biglietti, orari, prentazioni e modalità di partecipazione al sito ufficiale: www.museodelsaxofono.com/

