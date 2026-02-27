Diaconia: Legalità e lavoro, la strada dell’inclusione a Ceccano. Successo per il workshop di Diaconia presso il Centro Pastorale

A Ceccano un confronto di alto profilo sulla conoscenza dei diritti e dal lavoro regolare. A organizzarlo la Cooperativa Diaconia in occasione del workshop “L’emersione dal lavoro irregolare” nell’ambito del progetto SAI Ceccano, svoltosi nella giornata di ieri presso il Centro Pastorale.

All’appuntamento hanno partecipato oltre 40 persone accolte nel progetto. Grazie al contributo di mediatori interculturali, assistenti sociali e professionisti del settore, i partecipanti hanno approfondito i diritti dei lavoratori in Italia, le tipologie contrattuali e le differenze tra lavoro regolare e lavoro irregolare, con particolare attenzione ai temi della tutela e della sicurezza.

L’incontro rientra nel percorso di accompagnamento che Diaconia realizza nei progetti SAI attraverso formazione linguistica, orientamento lavorativo e promozione della cultura della legalità. L’obiettivo è favorire autonomia e integrazione, prevenendo situazioni di sfruttamento e marginalità in stretta sinergia con l’Ente locale titolare del progetto.

– Per noi buona accoglienza significa costruire percorsi concreti di integrazione – spiegano dalla cooperativa Diaconia – in cui la persona diventa parte attiva della comunità, studia, lavora e contribuisce al benessere collettivo. Un esempio è il recente accordo con l’ASL di Frosinone, che vedrà alcuni beneficiari del SAI affiancare nei Pronto Soccorso di Frosinone, Alatri e Cassino gli operatori sanitari come facilitatori linguistici e culturali. La cornice resta la tutela dei diritti nel rispetto dei doveri verso la comunità che accoglie –.

Il progetto SAI Ceccano, di cui il Comune è titolare e Diaconia gestore dei servizi, si fonda su un modello di accoglienza diffusa e integrata. – Come Amministrazione sosteniamo iniziative che permettono alle persone straniere di conoscere i propri diritti e prevenire situazioni di sfruttamento – ha dichiarato la Vicesindaca e Assessora alle Politiche Sociali Mariangela De Santis – La conoscenza è uno strumento fondamentale per contrastare le ingiustizie. Ringraziamo Diaconia per l’organizzazione dell’evento che ha come obiettivo quello di fornire strumenti utili per affrontare consapevolmente il mercato del lavoro–.

Anche Don Italo Cardilli ha sottolineato il valore del percorso, evidenziando come l’impegno di Diaconia contribuisca a restituire dignità alle persone e a rafforzare relazioni positive con la comunità locale. Rivolgendosi ai beneficiari presenti, ha ricordato che la loro presenza può rappresentare una ricchezza per il territorio, augurando buon Ramadan a quanti stanno vivendo questo periodo.

Sono giunti alla cooperativa Diaconia i complimenti del Sindaco Andrea Querqui e dell’Assessore allo sport, politiche giovanili e rapporto con le associazioni Dott. Francesco Ruggiero.

Nei prossimi mesi sono previsti ulteriori incontri dedicati ai diritti sociali e ai percorsi di integrazione.