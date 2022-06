Diabete, perdita di peso record grazie a nuovo farmaco: fino a 24 kg in meno

Un farmaco approvato per il trattamento del diabete di tipo 2 è estremamente efficace nel ridurre l’obesità. In base ai risultati dello studio, pubblicato sul The New England Journal of Medicine, tutti quelli che lo assumevanohanno perso fino al 21% del loro peso corporeo: circa 24 kg in alcuni casi. Il preparato, chiamato tirzepatide, agisce su due ormoni naturali che aiutano a controllare la glicemia e sono coinvolti nell’invio di segnali di pienezza dall’intestino al cervello.

«Niente ha fornito quel tipo di perdita di peso tranne la chirurgia», ha affermato il dottor Robert Gabbay, direttore scientifico e medico dell’American Diabetes Association. Circa il 15% dei partecipanti che hanno ricevuto il farmaco attivo ha abbandonato lo studio di 72 settimane, circa un terzo a causa di effetti collaterali gastrointestinali. Il 26% dei volontari dello studio che hanno ricevuto un placebo ha abbandonato. Emmick ha detto che pensa che potrebbero essere stati frustrati dalla loro mancanza di perdita di peso.

Lo studio sulla tirzepatide, chiamato SURMOUNT-1, ha incluso più di 2.500 volontari soddisfacenti la definizione medica di obesità, con un indice di massa corporea di 30 o superiore, o con almeno un problema di salute correlato al peso. Per la maggior parte dei partecipanti, gli effetti collaterali del farmaco non sono stati gravi, con solo il 15% di loro che hanno abbandonato lo studio di 72 settimane riscontrando problemi correlati al tratto gastrointestinale.

Fonte Il Messaggero – foto archivo