Diabete, camminare allunga davvero la vita: i consigli degli esperti

Muoversi è una terapia. Insieme alla dieta, l’esercizio fisico è il primo farmaco da somministrare alle persone con diabete: lo hanno ribadito gli esperti della Società Italiana di Diabetologia e dell’Associazione Medici Diabetologi, che assieme alla Società Italiana di Scienze Motorie e Sportive hanno per questo stilato le regole per allenarsi nel modo giusto. Prescrizione del movimento Pochi pazienti ricevono una vera prescrizione in cui sia specificato come praticare un’attività fisica, eppure camminare aiuterebbe moltissimo a ridurre i fattori di rischio cardiovascolari connessi al diabete e a tenere sotto controllo la glicemia. Come spiega Paolo Moghetti di SID, che ha contribuito alla stesura del documento, «cambiare lo stile di vita nel diabete è fondamentale nella terapia, oltre che nella prevenzione. Il cammino è uno strumento semplice, facilmente applicabile in contesti diversi e poco costoso che, utilizzato bene, può rappresentare un primo passo verso un cambiamento delle abitudini nella maggior parte delle persone con diabete». I pazienti dicono spesso ai loro medici che vorrebbero iscriversi in palestra ma non trovano il tempo o che smettono di andarci dopo due o tre volte appena, ma anche una pratica quotidiana come la passeggiata, seguendo i consigli giusti, è utile come la palestra e più facilmente praticabile. Come aggiunge Ernesto Rossi, responsabile nazionale per la prevenzione per AMD, «pochi servizi di diabetologia prescrivono l’attività fisica con un approccio strutturato, ovvero in sicurezza e secondo validati schemi di efficacia. Queste linee guida sul cammino nascono per sostenere medici e pazienti in questa direzione, individuando una tipologia di esercizio come il cammino facile da praticare». Come camminare Le linee guida indicano innanzitutto che le persone con diabete dovrebbero fare almeno mezz’ora al giorno di attività fisica, a intensità moderata o elevata, idealmente tutti i giorni della settimana e iniziando con gradualità se fuori allenamento; col tempo, soprattutto nei più giovani, si può inserire un breve allenamento ad alta intensità alternato a periodi di recupero, il cosiddetto high-intensity interval training (per esempio alternando la camminata veloce per uno-tre minuti e quella lenta per altrettanto tempo). La camminata all’aperto è meglio di quella al chiuso su un tapis roulant: camminare in un parco e nella natura aumenta infatti il benessere psico-fisico associato all’attività motoria. L’esercizio fisico va monitorato con un pedometro o meglio ancora con uno smartwatch dotato di GPS che, oltre alla distanza percorsa, dia informazioni sul tipo di percorso, l’accelerazione del corpo, la frequenza cardiaca e la velocità. La camminata è ideale anche per le persone diabetiche in sovrappeso od obese, evitando però salite o discese con pendenza superiore al 5 per cento e riposandosi per un poco ogni 15 minuti di esercizio. Gli esperti infine consigliano il Nordic Walking, la camminata con le racchette: aumenta infatti il dispendio energetico del 20-25 per cento perché ingaggia anche la muscolatura della parte superiore del corpo. I programmi basati sul Nordic Walking migliorano la capacità di esercizio, lo stato funzionale, la qualità di vita, il profilo lipidico e la funzionalità cardiorespiratoria, inoltre riducono il peso e il dolore cronico. Per un allenamento efficace e corretto, almeno all’inizio, conviene affidarsi alla supervisione di un esperto.

foto e fonte Corriere.it