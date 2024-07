Di Stefano chiede all’Anas di rafforzare le barriere sul cavalcavia dello svincolo “Sora Centro”

Una Pec al dirigente responsabile dell’Anas, Struttura Territoriale Lazio, per chiedere il potenziamento delle barriere di protezione sul cavalcavia nei pressi dello svincolo ‘Sora Centro’ della Strada statale 690 ‘Avezzano-Sora’. L’ha inviata il Presidente della Provincia di Frosinone, Luca Di Stefano, a poche ore dal tentativo di commettere un gesto estremo da parte di una persona, fortunatamente sventato da un militare dell’Esercito.

“Ancora una volta – scrive il Presidente Di Stefano all’Anas – devo riscontrare l’ennesimo infausto episodio, fortunatamente non trasformatosi in tragedia per pura casualità, e verificatosi nei pressi del cavalcavia prossimo allo svincolo ‘Sora Centro’, sulla strada statale 690 ‘Avezzano-Sora’. Il luogo in questione, infatti, risulta essere un posto dove alcune persone cercano di porre fine alle loro problematiche con il gesto più estremo. Negli anni si sono susseguiti diversi gesti tragici e tentativi fortunatamente sventati. L’ultimo verificatosi proprio nella tarda serata di lunedì 15 luglio 2024”.

Quindi la richiesta di intervento: “Pertanto, in considerazione del fatto che, alla luce dei succitati accadimenti, il parapetto risulta essere superabile, si richiede un intervento urgente di potenziamento e ampliamento delle barriere di sicurezza, al fine di rendere invalicabili il limite della carreggiata”.

COMUNICATO STAMPA