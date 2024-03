Di scena al Centro Polivalente di Cisterna il Dog Show 2024

Nella città dei butteri, l’apertura del campionato internazionale organizzata da ICBD, Club Italiano Cani di Razza

Si è svolta a Cisterna la tappa di apertura della prima edizione del Campionato internazionale World Dog Federation, organizzata da ICBD, Club Italiano Cani di Razza presieduto da Cinzia Napolitano.

Centoquaranta amici a quattro zampe, provenienti principalmente dal centro-sud Italia, hanno sfilato nel Centro Polivalente di San Valentino; diverse le razze che gli spettatori hanno potuto ammirare tra cui Bulldog francesi esotici, American bulldog, Setter inglesi, Pastori tedeschi.

«Ringraziamo gli organizzatori per aver scelto Cisterna come tappa di apertura di questo show – hanno detto il sindaco di Cisterna Valentino Mantini e la consigliera delegata alla tutela e diritti degli animali Antonella Quattrocchi –. Abbiamo già appreso che il Centro Polivalente della nostra comunità ospiterà anche la tappa di chiusura dello Show, il prossimo 3 novembre, dove si esibiranno i migliori esemplari di tutto il territorio nazionale per il titolo di campione internazionale».

La tappa al Polivalente è stata anche l’occasione per ammirare le competenze della giovanissima cisternese Chloe, “handler” conduttrice di spessore, che al suo secondo esordio in uno show professionale ha dimostrato le sue capacità sul campo.

