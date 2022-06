Di Pucchio e Pittiglio: “Chi amministra la provincia sta programmando il futuro”

“Apprezziamo la solerzia con la quale alcuni consiglieri provinciali di minoranza prendono atto dell’operato di questa amministrazione a guida Pompeo, PD e centrosinistra e si fanno pubblicità con i decreti presidenziali pubblicati sull’albo pretorio dell’Ente. Tuttavia è opportuno sottolineare che i decreti costituiscono strumento di attuazione delle scelte di programmazione e di intervento che la nuova compagine di governo dell’Amministrazione provinciale ha operato dal momento in cui si è insediata (dicembre 2021). In altri termini, se oggi molti interventi sulle strade sono stati realizzati, altri sono in procinto di esserli ed altri ancora saranno realizzati in futuro, è perché chi amministra la Provincia li ha inseriti nella propria agenda lavori e ha stanziato le risorse necessarie per attuarli. L’amministrazione Pompeo, nonostante le difficoltà e i tagli causati dalla legge 56/2014 (Delrio), ha dimostrato e sta dimostrando che questo Ente è assolutamente centrale, strategico ed efficiente per tutti i comuni del territorio. Tutto il resto è mera propaganda politica, di basso livello e priva di qualsiasi fondamento, erroneamente ritenuta utile per la campagna elettorale quando, invece, amministratori e cittadini hanno occhi e orecchie per testare l’operato della Provincia sotto la guida del presidente Pompeo. Per noi parlano i fatti. Che restano”.

Così in un comunicato congiunto i consiglieri provinciali del Partito Democratico, con delega alla viabilità e all’edilizia scolastica, Antonella Di Pucchio ed Enrico Pittiglio.

COMUNICATO STAMPA

