Di Nota (Colle San Magno): “Area vasta del Cassinate, approccio giusto per dare risposte al nostro territorio”

“Sto seguendo con molta attenzione l’azione del sindaco di Roccasecca Giuseppe Sacco e dell’Unione Cinquecittà rispetto all’idea di area vasta del cassinate. Mi sembra questo l’approccio giusto per utilizzare al meglio le risorse del Pnrr attraverso progetti di ampia portata”.

A dichiararlo il consigliere comunale di Colle San Magno Antonio Di Nota: “Il sindaco di Roccasecca Giuseppe Sacco ha avuto la giusta intuizione. Ragionare per singole comunità infatti non consente di intercettare i tanti fondi a disposizione, occorre mettere insieme le forze e le idee e superare i confini tradizionali. Senza contare che il tema dell’area vasta del cassinate è anche un concetto identitario non secondario. Dobbiamo recuperarlo, riempirlo di contenuti, e portarlo sui tavoli di trattativa per far contare di più questa parte della provincia non sempre considerata al meglio ”.

“Mi fa piacere che questa svolta che considero epocale arrivi soprattutto dall’Unione Cinquecittà. Quando ho ricoperto il ruolo di presidente ho puntato molto sul potenziamento dei servizi associati, perché ritengo essenziale che i comuni lavorino insieme. Infatti oggi l’Unione fa da capofila rispetto a tali ragionamenti. Mi auguro che anche il Comune di Colle San Magno si inserisca da protagonista rispetto a certe discussioni e soprattutto che la proposta che arriva dal sindaco Sacco venga fatta propria da tutti i primi cittadini del territorio”.

COMUNICATO STAMPA