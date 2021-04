Di Mambro: “Sono contento per il bando screening per la prevenzione e diagnosi precoce di patologie oncologiche”

Sono veramente contento per questa iniziativa da parte dell’INPS, in un periodo di grave pandemia, in cui mostra particolare attenzione alle patologie oncologiche. Soprattutto perché il cancro continua a fare oltre cinquecento vittime al giorno, e altre mille persone scoprono di essere state colpite. Per questa ragione il Fondo Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie e Sociali ha istituito in via sperimentale una nuova prestazione di Welfare, rivolta ai propri iscritti, in servizio e in quiescenza, nati tra il 1° gennaio 1956 e il 31 dicembre 1963, consistente in un contributo a copertura totale dei costi dell’effettuazione presso le strutture convenzionate di uno screening sanitario gratuito per la prevenzione e diagnosi precoce di patologie oncologiche. L’INPS quindi metterà a disposizione 100.000 voucher che serviranno per coprire le spese dei propri scritti in base al modello Isee che dovrà essere presentato nei termini della domanda. Potranno accedere coloro che vorranno effettuare uno screening propedeutico all’individuazione di eventuali tumori dell’apparato genitale maschile, dell’apparato genitale femminile e dei tumori della pelle. La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata dall’iscritto esclusivamente in via telematica, entro e non oltre le ore 12 del 4 maggio, pena l’improcedibilità della stessa, digitando <<Screening per la prevenzione e diagnosi precoce di patologie oncologiche>> nel motore di ricerca sul sito www.inps.it e cliccare su “Accedi al servizio” nella pagina della relativa Scheda prestazione. Accedendo all’area riservata tramite codice fiscale e PIN, SPID o altre credenziali telematiche, il richiedente seleziona la voce “Domande Welfare in un click” e clicca sulla voce di menu “Scelta prestazione”, seleziona la prestazione “Screening per la prevenzione e diagnosi precoce di patologie oncologiche” e clicca sul pulsante “Richiedi la prestazione per te stesso”. Per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso è necessario da parte del soggetto richiedente il possesso di uno dei sistemi di autenticazione (SPID, CIE, CNS). Prestare attenzione alla prevenzione delle malattie oncologiche in un periodo particolare come quello che stiamo attraversando è un gesto di grande sensibilità che va apprezzato e sostenuto.

COMUNICATO STAMPA – FOTO ARCHIVIO

Correlati