DI FIORE IN FIORE: la prima mostra nel nuovo SPAZIO ARTI FLOREALI, nel cuore di Roma

Vedere, guardare, osservare, sentire, avvicinare, ingrandire, penetrare… ed infine essere avvolti, sedotti e ammaliati perdendo gli usuali canoni di riferimento.

Il senso di queste tavole e della pittura botanica oggi… non certo solo una fedele descrizione, un’illustrazione di particolari remoti, ma piuttosto un essere condotti ad un ribaltamento percettivo, come solo l’arte sa fare. Oggetto/soggetto; cornice/quadro; comparsa/protagonista…

Tutto ciò viene suggerito da queste meravigliose opere dove si diventa un’ape, una farfalla, o anche un coleottero o una ranocchia vorace, che si avvicina a un mondo in cui immergersi e godere di colori, forme, profumi e sapori. L’occhio e il pennello degli artisti percorrono strade per noi inconsuete, magari al termine di una fioritura, o in una fase precoce di sviluppo, o attraverso steli che non sono oggetto della nostra usuale attenzione e trasformano questo mondo silente in un vero protagonista. Complice è certamente una lente di ingrandimento su particolari visti, ma non osservati, su inquadramenti ribaltati, su fenologie trascurate…

Tutto questo viene interpretato con grazia e leggerezza dagli artisti, in un’attitudine e probabilmente in un’affinità profonda con il mondo vegetale, che sostiene e nutre – in una competizione non violenta – il mondo intero.

Un grazie a loro non solo per la sensibilità e l’arte, ma anche per la pazienza e generosità con cui ci conducono in questo invisibile mondo visibile.

Comunicato stampa Giulia Caneva