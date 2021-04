Detenzione illecita di sostanze stupefacenti: 57enne di Isola del Liri nei guai

In Alatri, i Carabinieri del NORM della locale Compagnia, durante un servizio teso a contrastare l’uso e lo spaccio di sostanze stupefacenti e al rispetto delle norme riguardanti il contenimento del Covid-19, hanno segnalato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti per uso personale un 57enne di Isola del Liri, già censito per furto ed oltraggio a P.U..L’uomo veniva controllato in luogo isolato della cittadina a bordo della sua autovettura intento a fumare sostanza stupefacente del tipo “crack” e, alla vista dei militari, gettava dal finestrino un frammento della medesima sostanza.Nella circostanza l’uomo veniva anche contravvenzionato per violazione delle norme riguardanti il contenimento del Covid-19, in quanto trovato senza giustificato motivo fuori dal Comune di residenza.

COMUNICATO STAMPA – FOTO ARCHIVIO

Correlati