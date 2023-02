Destra Sociale Isola del Liri risponde a Stefano Vitale e lo fa per voce del suo segretario cittadino Enzo Peticca:

«Ha fatto bene il presidente del consiglio comunale di Isola del Liri Stefano Vitale a rimarcare, in un suo lungo commento apparso su facebook, che un tempo c’era una amministrazione certamente distante da quella attuale.

Un tempo infatti c’era una amministrazione che aveva una progettualità ben chiara perché c’era una visione, c’era amore per la propria città alla base di tutto.

Un tempo c’era una amministrazione che stava scrivendo e rimarcando la STORIA e le RADICI della città di Isola del Liri!

In quella attuale, senza troppi giri di parole, ci sono circa 20 milioni di euro di debito pubblico fatti dalle giunte Quadrini.

In venti, lunghi e pesanti anni, le differenze e le distanze tra le due amministrazioni si notano: il parcheggio interrato di Trito e quello multipiano del viale Garibaldi sono ancora chiusi, stessa sorte per il parcheggio interrato all’ex Boimond. In compenso c’è un forte aumento di traffico e caos (neanche fossimo a Roma) perché il disordine ed il caos magari piacciono a qualche assessore – “grande statista de noantri”.

Non riuscite, caro Stefano, neppure a rendere accessibile anche ai disabili la Galleria “Eustachio Pisani”. Una cosa vergognosa ed impietosa che di sicuro una amministrazione ‘certamente distante dalla vostra’ avrebbe risolto prima della sua inaugurazione.

Ma poi quali farfalle vai cercando sotto l’arco di Tito. Non siete in grado di amministrare una città con la diligenza del buon padre di famiglia a tal punto che dovete ricorrere costantemente all’alienazione dei beni pubblici per fare cassa e vi sentite anche in dovere di insegnare qualcosa?

Neppure una squadra di calcio si è riusciti a mantenere sul palcoscenico Nazionale. Una squadra che aveva ottenuto sul campo, all’ultima giornata di campionato, la salvezza e quindi la permanenza nel campionato di serie D.

Non è la progettualità e la fattibilità di una visione di grandezza di ‘una amministrazione certamente distante dalla vostra’ quindi il problema, il vero problema di Isola del Liri è la famiglia Quadrini che ha rovinano tutto ciò che ha ereditato compromettendo il futuro di un’intera città. Per queste ragioni Destra Sociale ha deciso di partecipare alla competizione elettorale 2024. I tempi sono maturi.»

Comunicato stampa Destra Sociale Isola del Liri