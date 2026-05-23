Denunciato uomo per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità

Al termine dell’attività d’indagine, i militari della Stazione Carabinieri di Ausonia (FR) hanno deferito alla Procura della Repubblica di Cassino un 43enne residente in provincia di Napoli, ritenuto responsabile dei reati di “resistenza a pubblico ufficiale” e “rifiuto di fornire le proprie generalità”. Il deferimento scaturisce a seguito di una richiesta di intervento pervenuta al numero unico di emergenza “112” relativa a una lite tra avventori all’interno di un ristorante situato nel territorio di Ausonia. I militari operanti, intervenuti per riportare la calma tra i commensali — risultati successivamente essere tutti appartenenti allo stesso nucleo familiare — venivano minacciati e insultati dall’uomo che, con l’intento di sottrarsi all’identificazione, ostacolava l’attività dei Carabinieri. L’aggressione fisica nei confronti dei militari veniva evitata grazie all’intervento dei familiari dell’indagato, presenti sul posto in numero considerevole, che nella circostanza consentivano allo stesso di allontanarsi rapidamente facendo perdere le proprie tracce. I successivi accertamenti svolti dai militari della Stazione Carabinieri di Ausonia permettevano comunque di identificare il soggetto, successivamente deferito all’Autorità Giudiziaria competente. L’operazione si colloca nel quadro delle attività di controllo del territorio capillarmente predisposte dal Comando Provinciale, volte alla prevenzione e al contrasto di condotte violente, minacciose o ostative nei confronti del personale delle Forze dell’Ordine nell’adempimento del proprio dovere.