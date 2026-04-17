Denunciate due persone per furto aggravato e porto abusivo di oggetti atti ad offendere

I militari dell’Aliquota Radiomobile del NORM della Compagnia di Pontecorvo hanno deferito in stato di libertà due soggetti, un uomo di 33 anni e una donna di 36 anni, entrambi di nazionalità rumena e residenti in zona, ritenuti responsabili, in concorso tra loro, dei reati di furto aggravato e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Nel corso di un intervento effettuato nei giorni scorsi presso un supermercato a marchio “Lidl”, i predetti si rendevano responsabili del furto di n. 11 bombolette di deodorante, per poi allontanarsi a bordo di un’autovettura. A seguito di segnalazione pervenuta alla Centrale Operativa, i militari operanti intercettavano il veicolo con a bordo i due indagati. Il successivo controllo e la perquisizione personale e veicolare consentivano di rinvenire, occultate all’interno dell’abitacolo, la refurtiva sottratta, nonché un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di 22 cm, sottoposto a sequestro. La merce veniva riconosciuta e restituita al responsabile dell’esercizio commerciale. L’attività si inserisce nell’ambito dei servizi di controllo del territorio disposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Frosinone, in costante coordinamento con la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino.