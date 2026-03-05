Denunciata una donna per ricettazione e indebito utilizzo di carte di credito

La Polizia di Stato, nella giornata di ieri, ha denunciato una donna per ricettazione e indebito utilizzo di carte di credito.
In particolare, gli Agenti della Squadra Volante della Questura, nell’ambito dell’ordinario servizio di controllo del territorio volto alla prevenzione ed al contrastato alla recrudescenza dei reati, verso le ore 13.00, sono intervenuti nella parte bassa del capoluogo dove era stata segnalata una transazione con una carta di credito rubata.
Gli Agenti intervenuti nell’immediatezza sul posto indicato, hanno proceduto al fermo ed al controllo di una donna di circa 50 anni, residente nel capoluogo, risultata avere pregiudizi di Polizia specifici per indebito utilizzo di carte di credito.
Al termine di attività di indagine, gli Agenti sono riusciti a ricostruire un quadro indiziario grave nei confronti della donna, ritenuta responsabile del reato di ricettazione e indebito utilizzo di carte di credito.