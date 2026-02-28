Denunciata 23enne per furto aggravato in un supermercato

I militari della Stazione Carabinieri di Pontecorvo hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino una 23enne, gravemente indiziata del reato di furto aggravato. L’episodio si è verificato alcuni giorni fa all’interno di un supermercato di Cassino. La donna, dopo aver pagato alla cassa la somma di un euro per l’acquisto di uno spazzolino da denti, è stata fermata da un Luogotenente C.S., in servizio presso la Stazione Carabinieri di Pontecorvo e libero dal servizio al momento dei fatti, insospettito dal suo atteggiamento. A seguito di un’accurata perquisizione personale, effettuata con l’ausilio di personale femminile del locale Polizia di Stato, sono stati rinvenuti, occultati nella borsa della stessa, diversi spazzolini elettrici marca “Oral-B”, per un valore complessivo di circa 150 euro. La merce è stata immediatamente recuperata e restituita all’esercizio commerciale.

